Филипп Киркоров показал новогодний подарок от именитого бренда

Москва, 2 января. Король отечественной эстрады Филипп Киркоров показал подписчикам, какие подарки он получил на Новый год. Подробностями он поделился в своем Instagram-аккаунте и рассказал о шикарном подарке из меха от Louis Vuitton.

Певец отмечал праздник дома в кругу родных, близких и друзей. Вечеринка была семейная, но веселая, в финале празднования Киркоров принес огромную коробку от его всем известного бренда Louis Vuitton, в которой находился необычный рюкзак, сделанный из меха.

Филипп пришел в восторг, увидев этот презент, и не стал скрывать своих эмоций. Весьма оригинальный аксессуар идеально вписался в образ артиста. Также стоит отметить, что этот рюкзак является единственным в мире.

«С новой традицией «разрешения» Нового года — праздник обрел очень красочную рамку и масштабный размер. Спасибо всем гостям, кто разделил встречу Нового года с нашей семьей. Давно не помню такого душевного, веселого новогоднего праздника. Пусть 2021-й станет хлебосольным, счастливым и радостным!» — написал под постом Киркоров.

Филипп Киркоров ранее вспомнил, как 35 лет назад впервые вышел на сцену. Артист признался, что до этого в том же театре он впервые увидел примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву.