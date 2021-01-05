Геннадий Онищенко рассказал о последних методах борьбы с коронавирусом

Санкт-Петербург, 5 января. Депутат ГД, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал ФАН о последних методах борьбы с коронавирусной инфекцией.

Подводя итоги 2020-го, ставшего одним из самых трудных годов в современной истории человечества, он обратил особое внимание на то, что люди должны мыслить шире, не поддаваясь при этом массовой панике. Важно понимать, что подобные эпидемии обусловлены существованием биологического баланса и естественного отбора. Природа с незапамятных времен боролась с перенаселением при помощи смертельно опасных вирусов. Вне зависимости от интеллектуального или физиологического развития организма, в рамках эволюции на нас всегда будет действовать невидимая глазу сила микромира. Другой вопрос, может ли человек вступить в равную борьбу с ним или хотя бы защитить группы риска. Сейчас это люди старше 60 лет, имеющие хронические заболевания различных систем организма, а также ослабленные онкологией. В отношении детей вирус пока что относительно безопасен, за что академик, по его словам, благодарен.

Самым логичным и правильным с точки зрения медицины способом борьбы с коронавирусной инфекцией является вакцинация. При наличии современных технологий знания о том, как действует, почему возникает и какой метод лечения необходим в том или ином случае, появляются и накапливаются достаточно быстро. Возникает некий алгоритм направленных действий, который врачи вынуждены выполнять, так как процесс выхода из эпидемии требует четко установленных стандартов. Однако, как считает Геннадий Онищенко, в этот момент теряется сакральная особенность врача творить и размышлять, что иногда приносит больше вреда, чем пользы.

Собеседник ФАН рассказал о том, что на данный момент существуют три вакцины, разработанные российскими учеными. Они имеют разнонаправленное действие и адресацию, но, как показали исследования, могут успешно бороться с COVID.

«Главное сейчас — наладить их системное производство, чтобы они были не сотнями тысяч, а десятками миллионов и вводились в нашей стране. И приступить к массовой вакцинации прежде всего групп риска. Москва делает уже вторую итерацию. В первый раз она сосредоточилась на врачах и учителях как группах риска по профессиональным показаниям. Сейчас в список включили работников торговли, транспорта, журналистов», — пояснил Онищенко.

Он призвал население лучше заботиться о своем здоровье, ведь межвидовая борьба человечества и микромира не закончится никогда. Всегда были и всегда будут различные инфекции и заболевания, сокращающие нашу популяцию, будь то коронавирус или ВИЧ. Расслабляться еще рано.