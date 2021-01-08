Фетисов не хочет никакой другой музыки для спортсменов России, кроме гимна

Санкт-Петербург, 8 января. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов считает, что российские спортсмены должны выступать на международных соревнованиях только под гимн своей страны. Об этом он заявил в эфире Медиагруппы «Патриот».

«Наш гимн заменить ничем нельзя. Я считаю, что лучше все равно ничего не будет», — сказал Фетисов.

По мнению прославленного хоккеиста, у россиян уже сложилась традиция выступать под национальным гимном и искать ему замену нет никакого смысла.

«Зачем мы будем суррогатом заниматься, когда у нас есть гимн, который мальчишки и девчонки поют? Под который, так скажем, страна просыпается, если уж совсем пафосно», — отметил депутат.

Он с горечью вспоминает то время, когда гимн, под который выступали советские спортсмены, ушел в небытие.