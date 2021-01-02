Россиянам рассказали о последствиях отказа делать прививку от коронавируса

Москва, 2 января. Вакцинация от COVID-19 в России носит добровольный характер. Однако юрист Екатерина Назарова сообщила, что в некоторых случаях отказ от нее может привести к отстранению от работы.

Прививки от коронавируса в стране уже начали делать медикам, педагогам и лицам старше 60 лет. Несмотря на то, что процедура проходит в добровольном порядке, для определенных категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации, отказ от препарата может грозить отстранением от работы.

По словам специалиста, в число таких людей входят работники сферы услуг, медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники государственных и муниципальных заведений. В этом случае их могут отстранить от рабочей деятельности из-за риска заражения инфекцией. При этом прививки относятся к обязательным санитарно-противоэпидемическим мероприятиям, которые должен проводить работодатель.

В Москве тем временем процедуру вакцинации от коронавируса прошли уже более 50 тыс. местных жителей, передает «Ридус». Еще свыше 100 тыс. человек записались на получение прививок в городские поликлиники.

Людям, желающим привиться от инфекции, перед процедурой необходимо проверить состояние здоровья. Рекомендуется получить отрицательный результат теста на наличие коронавируса, а также провериться на антитела к нему.