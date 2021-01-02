Американские аналитики объяснили уникальность российского миномета 2С4 «Тюльпан»

Москва, 2 января. Американские военные эксперты восхитились российским самоходным минометом 2С4 «Тюльпан», который не имеет аналогов в западных армиях. Своими мыслями на этот счет аналитики поделились на страницах издания The National Interest. Эксклюзивный перевод материала публикует издание «ПолитРоссия».

Авторы материала объяснили, почему это вооружение можно назвать по-настоящему уникальным. Российский «Тюльпан» может наносить сокрушительный удар мощными снарядами по неподвижным укрепленным опорным пунктам. Подобных технологий на Западе нет.

«Преимущества наземной системы заключаются в том, что она способна вести непрерывный огонь и может действовать при отсутствии авиации», — обратили внимание американские аналитики.

К примеру, в США устанавливают 120-миллиметровые минометы на колесные машины Strykers и гусеничные машины M113. Российский же самоходный миномет 2С4 сочетается с тяжелым М240 и гусеничным шасси. По словам экспертов, «в отличие от большинства минометов, M240 представляет собой оружие, заряжаемое с казенной части».

Также аналитики из США особое внимание обратили на то, что M240 может стрелять различными боеприпасами специального назначения.

«В России имеется всего один действующий батальон из восьми 2С4 и более четырехсот единиц этого оружия в резерве», — констатировали эксперты в материале The National Interest.

Китайские обозреватели ранее заявили, что американское военное сообщество необычным образом отреагировало на планы России по строительству двух вертолетоносцев по собственному уникальному проекту.