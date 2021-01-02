Экс-депутат Верховной рады похвалил Донбасс и Крым за их побег от Украины

Народные республики Донбасса и Крым сделали правильный выбор, решив выйти из состава Украины, поскольку невозможно жить в неконституционном поле. С таким заявлением в интервью ФАН выступил бывший депутат Верховной рады, украинский политик Алексей Журавко.

В украинской прессе вышел материал, в котором говорится о реалиях и возможном будущем украинской политики. В частности, журналисты размышляют о позициях действующего президента страны Владимира Зеленского. Проводятся параллели между сегодняшней Украиной и Россией образца 1990-х. Тогда в РФ президент Борис Ельцин отстранил от должности председателя Конституционного суда Валерия Зорькина.

Сообщается, что недавнее решение президента Украины Владимира Зеленского временно отстранить от должности судьи председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого приведет к хаосу, поскольку Ельцин готов был бороться с оппонентами с помощью силы, а вот у нынешнего украинского лидера таких возможностей нет. А даже если бы они и были — в Киеве побоялись бы их применить из страха перед реакцией Запада.

«Зеленскому нужны деньги, нужна поддержка цивилизованного мира. И это прекрасно понимают в Конституционном суде. Что будет делать президент, если судьи отменят его указ? Издаст новый? Разгонит суд? Совершит государственный переворот? Понятно, что все это риторические вопросы. Зеленскому важнее демонстрировать власть, а не применять ее. Никакой реальной власти в руках этого человека нет и уже не будет», — пишут украинские СМИ.

Украинский политик Алексей Журавко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, что недавнее решение президента Владимира Зеленского временно отстранить от должности судьи председателя Конституционного суда Александра Тупицкого добавит еще больше проблем. По его словам, совокупность всех трудностей приведет к тому, что государство под названием Украина просто перестанет существовать.

«Нельзя сравнивать 90-е годы в России с ситуацией на Украине, поскольку сегодня обстановка в Незалежной гораздо хуже. Можно смело говорить о том, что отстранение от должности судьи председателя Конституционного суда Украины добавит еще больше проблем государству, из-за которых Украина развалится. Я хочу напомнить, что Украина как конституционная страна умерла в 2014 году. Сегодня умирают ее остатки. Решение Зеленского приведет к хаосу, так как в судебной системе есть большие проблемы — кто что хочет, тот это и принимает. Когда во власть в стране пришел Петр Порошенко, то он под себя перестроил конституцию, принимая нужные ему решения под руководством США и Европейского союза. Сегодня Зеленский наступает на те же грабли. Они доиграются, и украинской конституции просто не станет, и тогда нечего будет исполнять. Это признаки, свидетельствующие о развале украинской государственности», — сказал собеседник ФАН.

Алексей Журавко также сообщил о том, что народные республики Донбасса и Крым сделали правильный выбор, решив в 2014 году сбежать от Украины, поскольку невозможно жить в неконституционном поле.

«Ситуация, сложившаяся сегодня на Украине, говорит о том, что Донецк, Луганск и Крым оказались правы, когда вышли из состава этой страны. Поскольку нельзя жить в неконституционном поле. Если нет конституционного поля, то это значит, что нет государственности, которая, кстати, умерла в 2014 году. А остатки страны умирают сегодня. Российская Федерация смогла себя сохранить и пережить «ельцинские времена», поскольку во власть пришел любящий свою страну президент — Владимир Путин. А вот Украиной управляют Порошенко и Зеленский, которые не только убивают собственный народ, но и разрушают свое государство», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в Киеве 1 января прошло факельное шествие в честь дня рождения главного идеолога украинского национализма Степана Бандеры. Во время митинга украинские призвали убивать за русский язык и культуру.