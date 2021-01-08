Фетисов прокомментировал перспективы российских спортсменов в 2021 году

Санкт-Петербург, 8 января. Первый заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов поговорил с журналистами ФАН на тему перспектив российского спорта в 2021 году.

После длительных проверок и разбирательств спортивный арбитражный суд в Лозанне постановил отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на два года. Однако они смогут участвовать в Олимпийских играх под нейтральным флагом и при выполнении еще нескольких условий. Вячеслав Фетисов рассказал, что был очень опечален этим решением. Тем не менее он заявил, что не собирается каким-либо образом препятствовать тому, чтобы российские спортсмены выступили на чемпионатах и Олимпийских играх, не представляя при этом Россию.

«Здесь я полностью на стороне тех, кто примет решение поехать. И мы будем за них болеть и переживать так же, как если бы они были в национальных цветах», — отметил депутат.

По мнению Фетисова, есть существенная проблема с выбором музыки, которая должна заменить собой государственный гимн. Это вызывает у многих неоднозначные чувства: с одной стороны, это будет музыка победителей, а с другой, «зачем заменять то, что является символом страны»?

«Я считаю, что пусть лучше ничего не будет!» — сказал собеседник ФАН.

В 2021 году должен состояться чемпионат Европы по футболу, и существует вероятность, что его тоже могут отменить. Фетисов смотрит на это оптимистично, так как считает, что футболу отведено более чем достаточно различных турниров, соревнований и чемпионатов. Спортсмены и болельщики не успеют сильно расстроиться благодаря плотному графику. Олимпиада в данном случае имеет наибольший приоритет.

Депутат выказал надежду на то, что японцы смогут организовать безопасную и одновременно зрелищную Олимпиаду в Токио. При правильном подходе и выполнении всех мер предосторожности, уверен он, ни спортсменам, ни болельщикам никакой опасности не грозит.

Наиболее волнительной оказалась тема отмены чемпионата мира по хоккею в Белоруссии из-за нестабильной политической ситуации и уличных митингов. Фетисов объяснил это следующим образом.