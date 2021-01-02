Юрий Антонов рассказал о самочувствии на карантине

Москва, 2 января. Советский и российский композитор, эстрадный певец Юрий Антонов, находящийся на карантине, рассказал корреспонденту ФАН о своих планах на новогодние праздники и признался, что находится под охраной.

— Есть у вас планы на январские праздники?

— У меня планы (смеется)? Я нахожусь на карантине, в концентрационном лагере. В лагере собственного производства, понимаете? Вышки стоят, охрана — пулеметчики, автоматчики. Не впускают меня и не выпускают. Я в снежки играю, делаю новогодних снежных баб, Дедов Морозов... В общем, весело, с песней на устах: «Нам песня строить и жить помогает».

— Пока неизвестно, когда у вас закончится карантин?

— Вы знаете, это зависит не от меня, а от Бога. Когда он даст команду убрать эту пандемию, и она убежит куда-нибудь на другую планету, тогда, наверное, можно будет выходить и общаться. На начало года ничего не планирую. Что можно вообще планировать в пандемию? Она все ваши планы разрушит, уничтожит, скомкает и выбросит на ходу. Выплюнет все ваши планы.

— Как вы себя чувствуете?

— Чувствую себя по-разному, тут дело такое. Погода у нас в Москве замечательная, снег идет, настоящая русская зима. Вот только тройки не хватает. Настроение неплохое. Что еще можно сказать? Хочу пожелать всем в Новом году крепкого здоровья, не болеть и сражаться с этой гадостью. Вот и все, собственно говоря.