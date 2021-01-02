Вассерман рассказал, чем закончится новая военная авантюра Киева на Донбассе

На Украине нет людей, способных мыслить выше тактического уровня, поэтому очередная военная авантюра может обернуться окружением ВСУ. Об этом в интервью ФАН рассказал публицист, телеведущий Анатолий Вассерман.

Ранее интеллектуал составил прогноз, каких событий можно ожидать в наступившем году. По его мнению, США одержимы идеей измотать Россию. И если прямым вторжением не получается и откровенно страшно, то измотать РФ войнами по периметру в Вашингтоне очень бы хотели. Этим объясняется, что конфликт в Донбассе до сих пор не прекращен.

Кроме того, американцы накачивают Вооруженные силы Украины оружием и инструкторами. По данным источников из ВСУ, рассказал Вассерман, киевские власти намерены обострить ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе уже этой весной. Публицист напомнил, что в Донбасс входят три области — Донецкая, Луганская и Ростовская, поэтому на конфликт придется реагировать России. В противном случае условный Запад будет давить, прощупывая слабые места, пока не получит достойный отпор.

«По нашей реакции Вашингтон решит, как действовать дальше: остановить украинских военных, отделив Луганскую и Донецкую республики друг от друга, или отправить дальше — на перекрытие границ республик с РФ. Российская Федерация сейчас экспортирует наидефицитнейший товар — стабильность. Русские не начинают войны — русские их заканчивают», — подчеркнул телеведущий.

В свою очередь Анатолий Вассерман в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, почему с приходом к власти демократы во главе с Джо Байденом спровоцируют военное обострение в Донбассе. Однако, по его словам, исход наступления ВСУ на ДНР и ЛНР обречен на провал.

«Весьма вероятно, что Байден, уже приложившийся к государственному перевороту на Украине, изрядно на нем наводившийся, пожелает заработать еще, поэтому поддержит какие-то новые военные авантюры Украины против Донбасса. Нет никаких шансов на то, что они увенчаются успехом. Украина, конечно, сильно надеется на то, что ее войска достаточно круты, чтобы хоть в этот раз не облажаться. Но думаю, что исход будет таким же, как и во все предыдущие разы», — сообщил Вассерман.

Публицист напомнил, что наступление ВСУ под Иловайском и Дебальцево обернулось для украинской армии окружением, после чего киевские власти были вынуждены подписать первые и вторые Минские соглашения.

«Напомню, что после того, как ВСУ попытались отсечь народные республики от границы с Россией, они попали в окружение под Иловайском. Часть украинский военных тогда даже была вынуждена бежать на территорию России. После этого Украине пришлось подписать первые Минские соглашения. Но этого для Киева оказалось мало. Второй раз украинские военные уже попытались отсечь друг от друга ДНР и ЛНР. Однако это привело к новому окружению ВСУ — на этот раз в районе Дебальцево. Тогда Киеву пришлось подписать новое соглашение, в котором подробно разъяснялось — каким образом и в каком порядке Украине необходимо выполнять договоренности. Я совершенно уверен, что при таком богатом военном прошлом Украина, конечно, может найти способ, чтобы вновь начать боевые действия, но результат предсказуем», —сказал собеседник ФАН.

Вассерман считает, что сегодня западные инструкторы обучают ВСУ воевать по своей тактике трех «б», но она не действует, когда противник является равным по силе. А ополчение Донбасса в некоторых аспектах даже превосходит Вооруженные силы Украины.

«Сейчас армию Украины натаскивают по лекалам НАТО, но Североатлантический альянс никогда не воевал с равным по силе противником. Запад всегда придерживался концепции трех «б» — безнаказанный расстрел безоружного противника с безопасного расстояния. Дело даже не в том, что не учит ВСУ воевать с равным противником. Здесь важнее предыстория Вооруженных сил Украины. В 1992 году, когда формировалась украинская армия, тем, кого приглашали в ВСУ, задавали вопрос: «Готовы ли вы воевать против России»? Люди, знаковые с военным делом и историей разделения русского народа на великороссов, малороссов и белороссов, отвечали, что воевать не будут. Кроме того, реальный военный потенциал украинской армии даже после развала СССР не мог сравниться с российским. Хотя на территории Украины была создана группировка, способная отразить атаку НАТО. В итоге в ВСУ пошли служить фанатичные люди, стремившиеся к строительству украинской нации, которой ни тогда не существо, ни сейчас не существует, поскольку проживающие на Украине граждане остаются частью русского народа. Таким образом была заложена традиция, действующая по сей день, — сегодня невозможно найти на Украине человека, способного мыслить выше тактического уровня — как действовать в бою, если вы в него ввязались», — считает он.

Очередная военная авантюра Киева в Донбассе может обернуться окружением ВСУ, заявил он. Вассерман добавил, что у ополчения достаточно оружия, чтобы отразить атаку украинских силовиков.

«То, что на Украине нет людей, способных мыслить выше тактического уровня, говорит о том, что очередная военная авантюра в Донбассе закончится для ВСУ очередным окружением. Что касается Донбасса, в данном регионе еще в имперское время базировались многие важнейшие военные производства, где, например, изготавливали взрывчатку тринитротолуол. Она далеко не самая мощная, но по многим показателям она наилучшая для производства снарядов в военное время. Кроме того, Виктор Ющенко во время своего президентства перевел колоссальную часть военный складов ВСУ в Донбасс. Таким образом он хотел продемонстрировать стране, что основная угроза для Украины исходит со стороны России. Я не помню размер этих складов, но если их должно было хватить в советское время для отражения удара со стороны НАТО, то Донбассу хватит средств для войны с ВСУ», — сказал он.

Далее интеллектуал указал, при каком развитии ситуации ополченцы Донбасса могут проиграть Украине — при том условии, если они будут следовать традициям ВСУ.

«Напомню, что в имперские времена малороссы являлись самыми вороватыми интендантами, но не такими, конечно, как турки. Насколько я могу судить, эту традицию Вооруженные силы Украины сохранили в полном объеме. Поэтому лично мне исход любого дальнейшего боевого столкновения Украины с ополченцами Донбасса представляется довольно предсказуемым. Если, конечно, в ДНР и ЛНР не будут следовать традициям ВСУ», — резюмировал Анатолий Вассерман.

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