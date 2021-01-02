Украинские националисты призвали убивать за русский язык и культуру

Ежегодное факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры, главного идеолога украинского национализма, прошло в Киеве 1 января, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Украинские националисты из запрещенной в РФ организации «Правый сектор»1, ВО «Свобода», «Национальный корпус» и других праворадикальных группировок собрались в парке имени Т. Г. Шевченко около памятника поэту. По оценкам корреспондента ФАН, на акцию явилось более 1000 человек.

Шествие началось с незначительным опозданием. Впереди радикалов двигалась машина с колонками, через которые доносились националистические лозунги и песни. Перед началом митинга участникам раздали факелы, затем организаторы из ВО «Свобода» сформировали колонну, и националисты количеством около 1200 человек вышли маршем с горящими факелами и транспарантами «Бандера придет порядок наведет».

От парка Шевченко они спустились к Бессарабской площади и по Крещатику направились к майдану Незалежности.

По ходу марша националисты выкрикивали: «Слава нации — смерть врагам!», «Украина превыше всего!», «Слава Украине!», в середине колонны пели украинский гимн. «Ведущий» в микрофон вещал о внутренних врагах страны, запугивал российской угрозой, призывал расправляться с несогласными.

Прохожие снимали марш, кто-то поддерживал и кричал «Слава Украине!», но в целом киевляне относились к призывам равнодушно. Колонну сопровождали полиция, скорая помощь и пожарные.

Дойдя до майдана, бандеровцы поприветствовали предпринимателей, которые протестуют против карантина и введения кассовых аппаратов. Коммерсанты стоят палаточным лагерем на майдане Незалежности уже третью неделю. Впрочем, они не поддержали националистов, никто не вышел из палаток, никто не кричал «Слава Украине!».

Затем перед участниками факельного шествия начались короткие выступления лидеров националистических организаций.

Народный артист Украины, заместитель главы объединения «Свобода» Богдан Бенюк рассказал, что «Степан Бандера своими делами показал всем украинцам, как за Украину нужно убивать». Другие выступающие тоже призывали убивать тех, кто проводит пророссийскую политику, говорит по-русски, интересуется русской культурой. Таких назвали «пятой колонной внутри украинского общества».

В завершение акции радикалы включили через колонки «молитву украинского националиста». Повторяя ее слова, члены «Национального корпуса» зажгли красные файеры на строчке «...сожги огнем жизнетворным всю слабость в сердце моем», после чего митинг закончился.

На вопрос корреспондента одной из участниц шествия, что подвигло ее выйти на акцию, та ответила: «Я прошла со всеми, вышла, покричала и получила море удовольствия!»

Примечательно, что в русофобском митинге приняли участие белорусские активисты — они принесли бело-красные флаги оппозиции своей страны.



Аналогичные акции состоялись во Львове, Тернополе и Ивано-Франковске.

Напомним, что Степан Бандера и его последователи убили около полумиллиона мирных жителей на территории Украины, Белоруссии и Польши. Он сотрудничал с Адольфом Гитлером, был членом Организации украинских националистов ОУН-УПА1 (запрещена в РФ), организовал убийство министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого. Сейчас на Украине Степан Бандера — национальный герой для части украинского общества.

1 Организация запрещена на территории РФ.