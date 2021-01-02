Евгений Петросян умилил подписчиков новогодней фотографией с сыном

Москва, 2 января. Известный российский юморист Евгений Петросян умилил подписчиков новой фотографией с юным сыном Ваганом. Новогодний снимок 75-летний артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Петросяну подписчики посоветовали задуматься о втором ребенке.

Фотография была сделана в новогоднем стиле рядом с украшенной игрушками елкой. Петросян взял на руки девятимесячного наследника, который одет в красный свитер с оленем и колпак с помпоном.

Евгений Ваганович написал, что рождение сына, появившегося на свет в марте, стало для него самым важным событием прошлого года.

«В Новый год все подводят итоги года! А я любуюсь своим итогом года!» — такую подпись оставил Петросян под фото.

Подписчики осыпали комплиментами звездного отца и посоветовали думать о том, чтобы родить юному Вагану брата или сестру.

«Ваганчику надо родить сестричку! Так что итоги подводить рано», — написал один из подписчиков. «Здоровья и счастья этому маленькому человечку!» — пожелал второй. «Потрясающий итог непростого года», — отметил третий.

Ранее сообщалось, что жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова примерила на себя романтичный образ. Это повергло в шок многих фанатов, которые увидели в ней знаменитую артистку Елизавету Боярскую.