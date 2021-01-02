Экономист оценил пределы подорожания товаров и услуг в России в 2021 году

Москва, 2 января. Резкого подорожания продуктов в 2021 году, как это было в 2020-м, не произойдет, считает главный экономист информационно-аналитического центра «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

Он объяснил, что в прошлом году рост продовольственных цен был вызван подорожанием продуктов питания на мировых рынках и ослаблением рубля. По мере ослабления влияния пандемии кризисные явления утратят значимость, из-за чего повышение стоимости продуктов будет находиться в пределах инфляции, пишет РИА Новости.

В текущем году ожидается и традиционное повышение стоимости услуг ЖКХ. Согласно закону, индексация тарифов не может превышать инфляцию, если это не согласовано с Федеральной антимонопольной службой. Однако аналитики предупреждают, что ресурсоснабжающие компании могут добиваться большего повышения цен, чтобы покрыть убытки 2020 года.

Как рассказал Гойхман, поставщики услуг жалуются, что цены на ЖКУ едва ли не ниже себестоимости и говорят о нехватке ресурсов для капитальных расходов на поддержание изношенных сетей. Однако покрытие любых монопольных затрат не способствует их снижению, указал эксперт. Он объяснил, что тарифы ЖКУ — социально важная часть экономики и их резкое увеличение приведет не только к сокращению реальных доходов населения, но и к росту неплатежей.

Российские аналитики ранее рассказали об основных факторах, которые будут определять уровень инфляции в 2021 году. По их прогнозу, на протяжении 12 месяцев инфляция в России будет снижаться.