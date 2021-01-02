Лолита Милявская призналась, что вышла замуж в шестой раз

Москва, 2 января. Российская певица Лолита Милявская приоткрыла завесу личной жизни и сделала неожиданное признание. Знаменитость в шоу «Новогодняя маска» призналась, что вышла замуж.

Перед Новым годом телезрители увидели праздничную программу, в рамках которой Милявская появилась в костюме подарка и спела песню под названием «Журчат ручьи» из кинофильма «Весна». Многие зрители не узнали артистку, как и члены жюри, которые гадали, кто же так красиво исполнил всеми известную композицию.

Даже король отечественной эстрады Филипп Киркоров удивился, увидев перед собой Лолиту, с которой тот знаком 30 лет. Он признался, что на этот раз не распознал ее голос. По предположению Киркорова, Милявская сильно изменилась и внешне, и внутренне. Лолита разоткровенничалась и рассказала, в чем секрет ее успеха.

Оказывается, артистка не просто находится в отношениях, а уже успела в шестой раз выйти замуж.

«Вообще-то, я уже замужем!» — призналась Лолита.

Напомним, в специальном выпуске проекта «Маска» стала известна настоящая причина эффектного преображения 57-летней Милявской. После того, как певица сняла маску и показалась жюри, зрители и участники были шокированы, они не узнали артистку и тут же стали гадать, как ей удалось так быстро похудеть.