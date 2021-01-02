Вассерман: ответ России на провокации Киева в Донбассе будет жестким

Москва, 2 января. Вероятность весеннего обострения в Донбассе из-за провокаций Киева достаточно велика. России следует отвечать на них жестко, считает политический аналитик Анатолий Вассерман.

Постоянное муссирование украинскими политиками идеи силового захвата территорий ДНР и ЛНР и усиление ВСУ поставками западного оружия вместе с инструкторами дает повод ожидать крупной военной провокации весной. Политический аналитик Анатолий Вассерман считает, что России следует уже сейчас готовиться к жесткому отпору.

Он отметил, что это важно еще и по чисто экономическим причинам, поскольку юго-западные области России традиционно тесно связаны с донецкой и луганской промышленностью, а разгром народных республик Донбасса разорвет эти связи. Вариант ответа, который выберет руководство России, по мнению Вассермана, напрямую определит тактику Вашингтона: поддержать киевскую провокацию или остановить.

Возобновление военных действий в Донбассе станет частью общего роста напряженности в мире, о которой также говорил Анатолий Вассерман. Как передает Федеральное агентство новостей, он считает возможным в 2021 году начало третьей мировой войны после вступления в должность президента США Джозефа Байдена.