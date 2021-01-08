Фетисов рассказал о планах по развитию спорта на Дальнем Востоке

Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, политический и спортивный деятель Вячеслав Фетисов в интервью ФАН ответил на самые остро стоящие вопросы, касающиеся российского спорта.

Узнав о том, что спортивный арбитражный суд в Лозанне отлучил российских атлетов от участия в крупных международных соревнованиях, Вячеслав Фетисов был очень расстроен. Ведь профессиональные спортсмены, потратившие многие годы на тренировки и подготовку к самому важному событию в их жизни, теперь не смогут представлять свою родную страну. Не услышат гимн на награждении, не увидят триколор, не наденут фирменные спортивные костюмы… Но не бывает худа без добра. Российским спортсменам разрешили участвовать под нейтральным флагом и даже выбрать музыку для награждений. Конечно, это будет не полноценное участие страны в Олимпийских играх, но спортсмен заверил: поддержку обеспечим.

Другой вопрос: как в условиях коронавирусной инфекции умудриться провести настолько масштабное спортивное мероприятие и соблюсти при этом все меры биологической безопасности? Ближайшая Олимпиада должна пройти летом 2021 года в столице Японии. Фетисов выразил уверенность, что японцам хватит внутренней собранности и организованности, чтобы провести игры на самом высшем уровне. В пример он привел прошлогодний розыгрыш Кубка Стэнли. Во время проведения соревнований, а это несколько месяцев, не заболел ни один спортсмен. Чтобы добиться поставленных целей и самых высоких результатов, каждой стране и каждому атлету необходимо будет показать образцовую организованность.

Помимо проблем, возникших из-за пандемии, неожиданно появился вопрос об отмене чемпионата мира по хоккею в Белоруссии. В данном случае речь идет уже не только о защите здоровья участников крупного спортивного мероприятия, но и о безопасности их жизни. Из-за сложившейся в республике политической ситуации организаторы приняли решение не подвергать риску ни себя, ни спортсменов, ни болельщиков. Есть вероятность возникновения действительно опасной ситуации.

Что касается детского спорта, Фетисов отметил, что в современном мире система тренировок юных спортсменов значительно ужесточилась по сравнению с прошлыми поколениями. Семидневная система физических нагрузок пришла на смену нескольким месяцам карантина. Некоторые эксперты выразили свою обеспокоенность тем, не повредит ли такая затяжная пауза новому поколению спортсменов. Но заслуженный мастер спорта и тренер заверил: паузы в юном возрасте могут оказаться даже полезны. Тем более что ребята на карантине не скучали, а занимались в домашних условиях, насколько позволяли возможности.

Наверное, самой эмоционально тяжелой для обсуждения стала тема развития спорта на Дальнем Востоке. Экономическое неравенство регионов, колоссальная демографическая разница, огромные, иногда непреодолимые для спортсменов расстояния делают Хабаровск, Владивосток и Магадан одними из самых тяжело развивающихся субъектов в стране. Из-за невозможности содержать команды и спортивные объекты многие очень перспективные проекты закрываются, так и не набрав оборотов.

Несмотря на это, в преддверии Нового года Фетисов просит жителей Приморского края не отчаиваться, ведь о них не забыли.