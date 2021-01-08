Фетисов рассказал, как пандемия влияет на юных спортсменов

Пандемия внесла свои коррективы не только в процесс обучения детей, но и в тренировочный процесс. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал ФАН о том, как чувствуют себя юные спортсмены после дистанционки и как проходит их тренировочный процесс.

На пути к большому спорту и большим победам нужно преодолеть множество препятствий. Причем начинать лучше всего в самом юном возрасте, чтобы не только привить себе бесконечную любовь к спорту, но и привыкнуть держать мышцы в тонусе. Этим же нехитрым советом воспользовались родители маленьких хоккеистов, да с такой энергичностью, что тренировочный процесс пришлось сделать ежедневным.

Однако неожиданно грянула эпидемия коронавируса, и тренироваться стало практически невозможно. Фетисов объяснил, насколько сильно пандемия сказалась на юных спортсменах, для которых каждое соревнование, каждый сбор и каждое выступление очень важны.

«Знаете, мальчишки и девчонки с энтузиазмом пережили все эти события. Многие скучали по спорту, другие постоянно что-то делали дома, насколько это возможно в зависимости от вида спорта. Ребенку паузы не вредны. Я бы так сказал, есть моменты, когда ребенок устает от того, чем занимается. В наше время в хоккее тренировки семидневные, но это абсурд какой-то. С другой стороны, система такая, что если ребенок не покатался, то он отстает. Это одна из тем, которая требует изменений в сторону детства ребенка, а не в сторону его натаскивания на результат», — рассказывает прославленный спортсмен.

Высоких результатов в спорте, по мнению Фетисова, можно достичь только упорным трудом и при наличии необходимых волевых качеств. Они проявляются не сразу, поэтому часто случается так, что, даже вкладывая всю силу воли и тела в какое-то занятие, юный спортсмен не достигает поставленных целей и сдается. В этот момент рядом нужен опытный тренер, наставник, который вернет маленькому чемпиону веру в себя. Отчасти и для этого тоже была разработана семидневная система тренировок. Взаимная поддержка внутри команды, физические нагрузки и психологическая разгрузка — три столпа, на которых построена детская тренировочная система.