Технический эксперт рассказал о новых функциях смартфонов в 2021 году

Москва, 2 января. Глава информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков объяснил, каких приоритетов будут придерживаться производители смартфонов и разработчики ПО в 2021 году.

Все крупнейшие производители мобильных устройств будут работать над увеличением быстродействия процессоров в наступившем году. Среди главных задач создателей смартфонов также стоит увеличение периода работы аккумуляторов. Сборка беспроводных адаптеров для подзарядки устройств тоже в приоритете.

По словам Кускова, производители смартфонов станут выпускать безрамочные устройства. Это позволит увеличить экран гаджета, сделать отображение картинки на нем более полноцветным и четким. Среди функций появятся инновационные платежные приложения, усовершенствуется алгоритм работы голосовых помощников. Смартфон может стать в 2021 году карманной медицинской картой. Об этом эксперт рассказал в интервью агентству «Прайм».

Ранее россиянам назвали признаки взлома устройства. Главными считаются медленная работа смартфона, быстрая разрядка аккумулятора, «зависание». Однако не всегда эти «симптомы» будут присутствовать, так как хакеры стараются действовать незаметно. Эксперт советует обратить внимание на различные уведомления.