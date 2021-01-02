Режиссер нового фильма «Мажор» с Прилучным рассказал о трудностях на съемках боевика

Москва, 2 января. Режиссер Максим Полинский в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, с чем пришлось столкнуться во время съемок полнометражного фильма-продолжения детективно-криминального сериала «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли. По словам Полинского, «Мажор. Фильм» создавался вместе с режиссером-постановщиком Николаем Булыгиным.

Отметим, что премьера фильма состоится в субботу, 2 января. По сюжету, герой Прилучного Игорь Соколовский выбирается из тюрьмы и начинает новую жизнь. Его ищут друзья, враги, а также ФСБ, пытаясь разобраться в том, что он затеял. Полинский и Булыгин выступили также продюсерами ленты.

«Мы с Николаем (сорежиссером Николаем Булыгиным. — Прим. ФАН) сняли и второй сезон «Мажора» вдвоем, так же, как и полнометражную историю сейчас. Но у нас видение абсолютно одно — касательно ритмов, героев, музыки и так далее, потому что мы вместе уже 16 лет работаем, поэтому мы в этом плане как одно целое. Две головы лучше, чем одна, потому что всегда можно посоветоваться и друг другу подсказать, чем-то помочь. Мы вот, кстати, не понимаем, как можно по одному снимать или вообще что-то создавать по одному, это куда сложнее. И нам кажется, что, как раз качественнее вдвоем, потому что все-таки это командная такая история».

«Вот, а по поводу фильма. Например, мы снимали перестрелку на парковке рядом со станцией метро «Дмитровская». Там есть сцена в фильме, то ли три, то ли четыре дня снимали, и где-то в 8 утра мы начинали полнометражные боевые действия. Это попало на выходные дни, естественно, жителям города было неприятно. Приходили ругаться, а когда узнавали, что снимают «Мажора», сразу улыбались и даже хотели нам чем-то помочь, все были на позитиве».

Напомним, ранее Павел Прилучный рассказал о продолжении сериала «Мажор».