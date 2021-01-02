Актера Деревянко с дочкой не выпустили за границу

Москва, 2 января. Популярный российский актер Павел Деревянко объяснил подписчикам в своем микроблоге, почему его вместе с дочерью не выпустили из России. Оказывается, у знаменитости накопились долги, а незнание закона, как говорится, не освобождает от ответственности никого — даже звезд.

Деревянко решил провести отпуск в компании своей дочери Варвары от Дарьи Мясищевой и улететь за границу в теплые края, но планам не удалось реализоваться по простой причине — из-за задолженности перед налоговыми органами. Актер сделал снимок с наследницей в аэропорту, а позже сообщил грустную новость.

«У меня вылезли какие-то штрафы неоплаченные. Два штрафа за превышение скорости и налог на машину стоимостью, то есть величиной 56 тысяч рублей. Вот. У меня машины нет уже полтора года!» — с удивлением рассказал Деревянко.

Он также добавил, что полтора месяца два раза был в Турции, и тогда проблем не было.

В декабре прошлого года Павел Деревянко вышел на связь с фанатами вместе с бывшей гражданской женой Дарьей Мясищевой. Он подтвердил расставание с возлюбленной и откровенно рассказал об их отношениях.