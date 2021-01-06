Яков Кедми: военная помощь США Израилю не нужна

Санкт-Петербург, 6 января. Руководитель израильской спецслужбы «Натив» с 1992 по 1999 год Яков Кедми рассказал в эфире Медиагруппы «Патриот», чем оборачивается для Израиля ежегодная военная помощь от США в размере 3,5 млрд долларов.

По словам эксперта, Израиль получит вооружений из Америки на сумму 3,5 млрд долларов в течение десяти лет.

«Соглашение подписано, его никто нарушать не будет. Но это помощь больше американской военной промышленности, потому что за эту помощь правительство Штатов оплачивает американской военной промышленности поставки вооружения Израилю», — объяснил Кедми.

По его словам, на поставках вооружений Израилю промышленность США выигрывает в двух направлениях.

«Первое: любой вид вооружения, если он опробован в Израиле, резко повышает способность его продажи. Если израильские летчики опробовали какой-то самолет и взяли его, это сразу увеличит желание купить этот самолет. И тогда можно поставить Израилю 50 самолетов F-35 на определенную сумму, но за это продать Саудовской Аравии оружия на 105 миллионов долларов. Это хорошая сделка», — отметил эксперт.

Вторая причина, по которой американцы поставляют оружие Израилю, считает Кедми, это стремление избежать конкуренции со стороны этого государства.

«Не будете нам поставлять, мы сами будем делать. А если мы сами будем делать, это будет хорошее оружие. Оно будет дорогое, но будет конкурировать с американцами. Мы уже сейчас с ними конкурируем, они выламывают нам руки в отношении беспилотников. Часть наших беспилотников лучше американских, но они выломали руки Австралии, чтобы они не покупали наши. Они выламывают руки в НАТО: «Покупайте наши. Израильские — нет», — рассказал эксперт.

То же самое он отмечает и в других областях. В реальности эта военная помощь Израилю не нужна.