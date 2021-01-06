Яков Кедми исключил возможность продажи Украине израильских беспилотников

Санкт-Петербург, 6 января. Руководитель израильской спецслужбы «Натив» с 1992 по 1999 год Яков Кедми в эфире Медиагруппы «Патриот» заявил, что Израиль навряд ли будет продавать ударные беспилотники Украине, поскольку это может ухудшить отношения с Россией.

«Если Украина попросит у нас ударные беспилотники, которые будут окружать российские войска, я думаю, что мы на это не пойдем», — сказал эксперт.

Израиль, по его словам, не пойдет на это, даже если получит заверения с украинской стороны, что беспилотники не будут использованы против России, а нужны они им, например, чтобы угрожать республикам Донбасса.

«С военной точки зрения это то же самое. Невозможно угрожать Донбассу и не угрожать РФ. То же оружие, что сегодня используется против Донбасса, будет использоваться против России», — уверен Яков Кедми.

По словам эксперта, Израиль готов продать оружие кому угодно, за исключением зон конфликта, в которых запрещено международными организациями поставлять те или иные виды вооружения.