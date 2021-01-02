Политтехнолог назвал «махровой спекуляцией» новогоднее обращение Зеленского

Киев, 2 января. Чиновники любых уровней не должны использовать детей для публичных выступлений, считает политтехнолог, директор по стратегическому планированию Сергей Гайдай.

Эксперт отреагировал на новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского. Публичное выступление политика содержало фрагменты беседы с детьми.

«Когда должностное лицо заменяет разговор со взрослыми на мимишный разговор с детьми, это махровая спекуляция эмоциями», — считает политтехнолог.

Президент является главным менеджером исполнительной власти, нанятым гражданами. И он должен вести диалог со своими взрослыми работодателями, подчеркнул эксперт.

Ранее на новогоднее обращение Зеленского отреагировал крымский депутат Алексей Черняк. Он назвал президента Украины «сказочником».