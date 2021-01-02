Растущая мощь ВМФ РФ и Китая загнала США в морской капкан

Москва, 2 января. Военные корабли РФ и Китая превосходят суда США по техническим характеристикам, поэтому Вашингтон теряет свое превосходство на море.

Таким мнением поделился военный аналитик Лукас Лейрос в своем материале для портала InfoBrics, перевод статьи опубликовало издание «ПолитРоссия». Эксперт подчеркнул, что США превосходят своих основных оппонентов по количеству кораблей, но РФ и Китай имеют большое преимущество по техническим характеристикам военных судов. Специалист заметил, что Североатлантический альянс более не способен оперативно реагировать на угрозы.

«Россия и Китай достигли небывалых высот. Сейчас США находятся в капкане», — говорит эксперт.

Лейрос уверен, что Вашингтон не сможет вернуть себе господствующую роль на море, потому что военный потенциал Москвы и Пекина растет. На сегодняшний день основной проблемой ВМФ России является отсутствие авианосцев. При этом на вооружении страны появляются уникальные сверхзвуковые ракеты «Циркон», которые признаны серьезным оружием на международной арене.

Ранее замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что серийные поставки гиперзвуковых ракет «Циркон» для ВМФ РФ начнутся в 2022 году. По его словам, испытания комплекса ракетного вооружения ведутся успешно.