Появилось первое фото единственной внучки певицы Валерии

Москва, 2 января. Сразу после наступления 2021-го года эстрадная певица Валерия впервые стала бабушкой. У ее младшего сына от второго брака Арсения Шульгина родилась дочь Селин.

В Сети появилось первое фото внучки Валерии. Невестка певицы, модель Лиана Шульгина опубликовала снимок с первенцем в личном Instagram-блоге. Фото было сделано в отделении московского Родильного дома при Центральной клинической больнице.

На опубликованном в Instagram снимке запечатлена молодая супружеская пара с ребенком на руках. Арсений Шульгин бережно придерживает головку дочери и целует свою супругу. Сын Валерии одет в медицинскую шапочку и халат с маской. По словам Лианы Шульгиной, имя дочери происходит от совмещения имен «Сеня» и «Лиана».

«1.1.2021! Кесарево?»; «Дети рожают детей»; «Поздравляю вас, красивое имя выбрали (турецкое кстати)», — прокомментировали публикацию подписчики модели.

1 января Арсений Шульгин делился с фанатами каждой минутой, проведенной по пути в роддом, а также снимками новорожденной дочери. О радостной новости первой сообщила на своей странице в Instagram Валерия. Она подчеркнула, что только что начавшийся год ей уже очень нравится, поскольку «Сенечка и Лиана стали родителями». Прошедшую новогоднюю ночь она назвала волшебной.