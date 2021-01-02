Любовь Успенская откровенно рассказала о примирении с дочерью

Москва, 2 января. Королева отечественного шансона Любовь Успенская призналась, что начала 2021 года стало дня нее самым лучшим. Оказывается, знаменитость все-таки смогла помириться со своей дочерью Татьяной Плаксиной, скандал с которой обсуждает вся страна уже почти год. Трогательной новостью Успенская поделилась в соцсетях.

Исполнительница в своем Instagram-аккаунте откровенно рассказала о примирении со своей дочерью — 31-летней Татьяной, которая год назад уехала жить в США. Любовь Успенская поделилась со своими подписчиками, что под бой курантов загадала желание услышать поскорее голос дочери. Ее мольбы были услышаны, и буквально сразу ей позвонила Татьяна.

«Это было лучшее начало моего 2021 года. Это светлая, прекрасная девочка, которая, я уверена, найдет свой путь. Друзья! Пусть Новый год принесет нам всем благополучия и гармонии в семье, пусть все невзгоды останутся позади, мне искренне этого хочется», — разоткровенничалась Любовь Успенская.

Королева отечественного шансона добавила, что желает всем людям в этом году найти свою любовь и наладить отношения с близкими. Подписчики исполнительницы очень рады за своего кумира.

«Я очень рада за Вас. Я тоже загадала помириться с дочкой, но пока тишина», — написала одна из поклонниц творчества Успенской. «Счастья Вам и душевного покоя, все будет хорошо», — отметила вторая. «Любочка, это точно: мы счастливы только тогда, когда счастливы наши дети!» — поделилась своим мнением еще одна подписчица.

За развитием отношений матери и дочери уже в течение года наблюдает вся страна. Скандал произошел на одном из ток-шоу: Татьяна Плаксина рассказала об издевательствах матери, но Успенская назвала ее слова ложью.

«Она должна нести ответственность за то, что она искалечила меня физически, духовно и морально. Человек — маньяк, тиран, садист. Мать меня преследует. Это все длится 30 лет», — объяснили в одном из шоу свои претензии к матери 31-летняя Татьяна.

Недавно Любовь Успенская откровенно рассказала, что страдает из-за зависимости дочери. Оказывается, она принимает психоделические вещества, и не скрывает это ни от кого.