Яков Кедми объяснил, почему Израиль поставляет оружие Азербайджану

Санкт-Петербург, 6 января. Эксперт Яков Кедми рассказал в эфире Медиагруппы «Патриот», что Израиль развивает сотрудничество с Азербайджаном ввиду особых отношений с его соседом Ираном.

Израиль рассматривает Азербайджан, прежде всего, как перспективный рынок для продажи оружия.

«У Израиля к Азербайджану два интереса. Один — это интерес к большой стране, которая является рынком оружия», — заявил Кедми.

Но больше Азербайджан интересует Израиль как независимое государство, граничащее с Ираном.

«Азербайджан нас интересует не только как исламское государство1, которое хочет хорошие отношения сохранить традиционно. У евреев никогда не было проблем в Азербайджане. Эта страна находится на границе с Ираном, а он у нас определяется как основное стратегическое государство», — отметил израильский эксперт.

По его словам, Израиль очень обеспокоен тем, что Иран может создать ядерное оружие, считая это серьезной проблемой для своей национальной безопасности.

«Нам не угрожает ни одна арабская страна. С военной точки зрения нет серьезных угроз со стороны арабских стран. Эти проблемы мы давно решили. Единственная потенциальная угроза — это создание ядерного оружия в Иране. Может быть, до того времени, как Турция создаст, но пока это Иран», — рассказал Кедми.

Именно из-за подобных особых отношений с Ираном Израиль считает полезным развивать отношения с Азербайджаном.

«Азербайджан находится на границе с Ираном. 20 миллионов азербайджанцев живут в Иране. И если посмотреть за иностранной печатью, очень часто Азербайджан является площадкой для тех или иных наших действий у Ирана. Пример этому — когда было объявлено о том, что мы похитили архив производства ядерного оружия Ирана, в западной печати сообщили, что грузовики, наполненные этими дисками, покинули Иран, переехав азербайджанскую границу. То есть у нас есть интересы в Азербайджане, мы этого не скрываем. И поэтому у нас более теплые отношения с Азербайджаном, чем с другими странами, с которыми мы торгуем», — пояснил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.