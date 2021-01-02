Диетолог составил рекомендации, как не набрать вес в новогодние праздники

Москва, 2 января. Новогодние торжества, как правило, грозят набором лишнего веса из-за праздничных застолий. Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, как в период каникул не испортить фигуру.

Специалист объяснил, что вес набирается не за период праздников, а в течение всего года. Однако люди склонны замечать появление лишних килограммов только во время январских выходных. По словам Бобровского, существует несколько способов справиться с этой проблемой.

«Первый — во время новогодних праздников чаще ходить в облегающей одежде: джинсы, платья. В одежде, которая будет лишний раз косвенно или прямо намекать на необходимость следить за фигурой», — рассказал диетолог в беседе с радио Sputnik.

Кроме того, необходимо правильно распланировать визиты к друзьям и близким, поскольку сосед по столу может склонить человека к злоупотреблению праздничными блюдами и алкоголем. Важно также периодически вставать из-за стола, например, чтобы поиграть с детьми или просто походить, считает эксперт.

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