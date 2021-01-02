Актрису из Петербурга утвердили на главную роль в сериале «Крепостная»

Санкт-Петербург, 2 января. Актриса Екатерина Ковальчук больше не является исполнительницей роли главной героини Кати Вербицкой в третьем сезоне сериала «Крепостная». Ей нашли замену.

Съемки третьего сезона украинской костюмированной драмы «Крепостная» в самом разгаре. Недавно Ковальчук сообщила в личном Instagram-блоге, что добровольно ушла из проекта из-за разногласий с продюсером. Поклонники сериала просили актрису вернуться, но она осталась непреклонной.

Создатели «Крепостной» нашли замену Ковальчук в Санкт-Петербурге. Новой исполнительницей роли Кати Вербицкой станет молодая актриса София Присс. Съемки сериала с ее участием завершатся весной 2021 года.

София Присс исполнила одну из главных ролей в исторической драме Михаила Локшина «Серебряные коньки». Картина стала лидером проката в России и СНГ. В РФ фильм собрал 91,5 миллиона рублей с 10 по 13 декабря.