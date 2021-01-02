Названы основные тренды на продовольственном рынке РФ в 2020 году

Москва, 2 января. Аналитики Россельхозбанка отметили четыре главных тренда на продовольственном рынке Российской Федерации за прошедший год.

На фоне обострения эпидемиологической ситуации по итогам 2020 года часть тенденций усилилась, а часть, напротив, пошла на убыль. Несмотря на замедление темпов роста потребления россиянами продуктов сельского хозяйства, в использовании овощей, фруктов и животноводческой продукции Россия может побить исторический рекорд.

Эксперты предрекают увеличение потребления овощей по итогам 2020 года до 110 килограммов в год, а фруктов и ягод — до 60 килограммов. К тому же потребление жителями России молочных продуктов вырастет до 245 литров на одного человека в год.

В будущем году аналитики ждут дальнейшего снижения импорта мясной продукции. Поставки из-за рубежа окажутся по итогам прошедшего года рекордно низкими и составят шесть процентов от общего потребления. Причиной называют изменения на мировом рынке валют, которые послужили фундаментом для повышения спроса на российское мясо.

Сообщается, что экспорт продукции АПК России в этом году превысит 28 млрд долларов. За время пандемии в стране изменилась и структура продаж: большой объем перешел на онлайн-рынок.

Федеральная служба государственной статистики оценила стоимость салата оливье в 2020 году. Рост по сравнению с 2019 годом на 6,14 процента отметили в ФАН.