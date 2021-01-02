Светлана Бондарчук поцеловалась с молодым теленком в деревне

Москва, 2 января. Российская модель и светская львица Светлана Бондарчук опубликовала в своем Instagram-аккаунте трогательное фото из деревни с символом Нового года — молодым бычком. Снимок не оставил равнодушными подписчиков, которые буквально засыпали знаменитость словами восхищения, но нашлись и недовольные.

Звезды отечественного шоу-бизнеса часто радуют своих фанатов фотографиями, приоткрывающими завесу личной жизни. В этом году популярной стала традиция делать фотокарточки с символом уже наступившего года. Если раньше в соцсетях можно было увидеть снимки с декоративной крысой, то сейчас — с бычком.

Светлана Бондарчук и решила отпраздновать Новый год в деревне с парнокопытным. Модель устроила настоящую фотосессию с небольшим рыжим теленком. Знаменитость в свежем посте поделилась своими впечатлениями. Она откровенно рассказала о поцелуе с «новым другом» в деревне.