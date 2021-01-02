Доктор Мясников назвал шаги для получения Россией пользы от пандемии

Москва, 2 января. Осознание пагубности борьбы с последствиями пандемии коронавируса дает государству возможность иметь определенные преимущества на фоне остальных стран.

Россия вполне может войти в число таких держав, убежден один из главных телевизионных врачей Александр Мясников. Для этого ей необходимо развернуть кампанию по подготовке к новым эпидемиологическим вспышкам, укреплению системы здравоохранения и развитию медицины, а также продолжить массовую вакцинацию населения. Но самое главное, что нужно сделать — это перестать слепо следовать модели поведения Запада, подчеркнул специалист.

«Пока они разоряют свою экономику и делают из своего населения зашуганную массу, мы могли бы снизить информационное разжигание пандемии», — предложил Мясников.

Ранее он оценил необходимость коллективного иммунитета от коронавируса. По его словам, важно свести к минимуму число людей, которые по тем или иным причинам не могут пройти вакцинацию. Чем больше привитых граждан, тем выше шансы на скорое формирование популяционной защиты.