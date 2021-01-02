Девятилетняя девочка каталась с горки в Новосибирске и разбилась насмерть

Новосибирск, 2 января. Маленькая девочка погибла, скатившись на «ватрушке» со склона горнолыжного комплекса, который не предназначен для таких развлечений.

Трагедия случилась в Первомайском районе Новосибирска. Смерть девочки наступила в результате сильного удара о металлические ограждения, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Следственный комитет инициировал проверку после несчастного случая. СК устанавливает причины происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В Нижегородской области недавно во время кормления умер двухлетний мальчик. Источник ФАН в правоохранительных органах сообщил, что семья погибшего ребенка числилась как неблагополучная и состояла на учете в социальных органах.