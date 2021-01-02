В Минздраве РФ рассказали о последствиях употребления кофе с алкоголем

Москва, 2 января. Смешивание спиртного с напитками, содержащими кофеин, чревато неприятными последствиями для здоровья. Подробнее о них рассказали в Минздраве РФ.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике ведомства Оксана Драпкина призвала россиян с умом подойти к выбору напитков на праздничном столе. Стоит отказаться от кофе в период распития алкоголя, так как подобное сочетание может привести к сбою сердечного ритма. Также не рекомендуется во время застолья принимать лекарства.

«Хотя кофеин является стимулятором и может взбодрить вас, если вы хотите спать, кофе не ускоряет метаболизм алкоголя и не поможет вам протрезветь», — объяснила специалист.

Ранее ученые перечислили виды спиртного, употребление которых сопровождается самым сильным похмельем. Исследователи выяснили, что степень ухудшения состояния зависит от насыщенности цвета напитка: чем ярче он окрашен, тем хуже почувствует себя человек.