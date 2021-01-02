ПФР будет уведомлять россиян о размере будущих пенсий

Москва, 2 января. Пенсионный фонд России начнет уведомлять лиц старше 45 лет о суммах их взносах, которые накопились к настоящему моменту.

Таким образом граждане заранее смогут оценить свои перспективы на пенсию. Рассылка будет приходить автоматически через информационный портал Госуслуг. Министерство труда и социальной защиты отметило, что уведомления будут отправлять раз в три года.

К 45 годам люди начинают задумываться о пенсиях, однако не все в достаточной мере осведомлены о своих накоплениях. Поэтому получив письмо, граждане смогут спрогнозировать свой будущий капитал и при необходимости принять меры для его увеличения.

Недавно ФАН выяснил, что для получения дополнительного дохода на пенсии россияне планируют заняться ведением личного блога в Instagram, YouTube или TikTok.