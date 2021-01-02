«Холоп» и «Джентльмены» стали лучшими фильмами в России за 2020 год

, 2 января. Первое место в рейтинге лучших фильмов в российском прокате за прошлый год занял «Холоп». А самой успешной иностранной картиной признали «Джентльменов».

Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко вышел в прокат еще в конце 2019 года, но это не помешало ему собрать 2,7 млрд рублей. В кинотеатрах ленту оценили свыше 10 млн человек. «Джентльмены» Гая Ричи в России собрали 1,2 млрд рублей. Посмотрели эту картину 4 млн человек. Такими итогами поделился Фонд кино на своем сайте.

Второе место досталось фильму «Лед-2». На него в кинотеатры сходили 6 млн человек и принесли картине 1,5 млрд рублей. В пятерку лучших вошли «Вторжение» Федора Бондарчука (почти 1 млрд рублей) и «Довод» Кристофера Нолана (943 млн рублей).

Самым кассовым фильмом 2020 года стала китайская военная драма «Восемь сотен». Картина собрала более 472 млн долларов в мире. Больше всего она заработала именно в Китае, хотя в стране действовали ограничения на посещения кинотеатров. В тройке лидеров оказались боевик «Плохие парни навсегда» (около 426 млн долларов) и «Довод» (больше 362 млн долларов).