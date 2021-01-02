Почти 600 жителей России стали миллионерами в первый день 2021 года

Москва, 2 января. Новый год «подарил» России 581 нового миллионера. Несколько сотен человек 1 января в рамках праздничного розыгрыша выиграли по одному миллиону рублей.

Число новоиспеченных миллионеров стало рекордным за всю историю государственных лотерей. Еще 593 участника в качестве приза получили по 706 тыс. рублей. Более 11,7 млн билетов оказались «счастливыми», их обладатели разделили между собой более 2,2 млрд рублей. Размер фонда возрос из-за отказа проводить джекпот в один миллиард рублей.

«В праздничном тираже было разыграно одна тысяча призов по миллиону. В один день по итогам праздничного тиража в стране появился 581 лотерейный миллионер», — сообщают СМИ.

Ранее пассажиры авиакомпании «Аэрофлот», улетевшие из аэропорта 31 декабря в 00:00 по московскому времени, стали участниками розыгрыша. Победитель получит сертификат на полет в любую точку мира и обратно.