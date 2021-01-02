Тяжелобольной Юдашкин встретил Новый год на вечеринке Пугачевой и Галкина

Москва, 2 января. Знаменитый модельер Валентин Юдашкин несмотря на диагностированный рак пищевода посетил праздничную вечеринку своих друзей — шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой.

Звездные супруги устроили новогоднюю вечеринку в своем замке, куда были приглашены близкие друзья. Фотографию с «посиделок» опубликовал Максим Галкин в своем Instagram-аккаунте.

«С Новым годом, дорогие подписчики. Сияйте в 2021, делитесь своей радостью, берегите себя и своих родных», — подписал фото шоумен.

Среди приглашенных на звездное торжество был и Юдашкин, которого связывает с Аллой Борисовной многолетнее творческое сотрудничество и дружба. На фотографии модельер выглядит счастливым и похорошевшим. Подписчики отметили, что на фоне информации о том, что Валентину недавно пришлось снова лечь в клинику и возобновить курс химиотерапии, он выглядит бодро. Известно, что модельер уже более четырех лет борется с болезнью.

Также фанаты Пугачевой отметили внешний вид 71-летней Примадонны. Певица надела платье нежно-белого цвета и убрала волосы в высокую прическу. На снимке Алла Борисовна трогательно приобнимает своих детей — Лизу и Гарри.

Фолловеры отметили, что Пугачева прекрасно выглядит и не уступает своему супругу, который младше ее на 27 лет. Многие поклонники в ответ поздравили звездную семью с новогодними праздниками и пожелали счастья и благополучия.

Недавно выяснилось, что Примадонна отечественной эстрады не намерена оставлять свою профессиональную деятельность. Поэтесса и композитор Виктория Воронина проговорилась, что Алла Борисовна работает над «музыкальным материалом», но ждать появления новой композиции в исполнении певицы пока рано.