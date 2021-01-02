Звезда «Иронии судьбы» считает ежегодный показ фильма надоедливым

Москва, 2 января. Исполнитель главной роли в советском фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» режиссера Эльдара Рязанова раскритиковал традицию транслировать картину каждый год на телеэкранах.

Андрей Мягков, который сыграл очаровательного врача Евгения Лукашина, по ошибке улетевшего из Москвы в Ленинград, в разговоре с журналистами признался, что не приветствует ежегодную практику показа культовой советской картины.

«Каждый год показывать по несколько раз любой шедевр — это извращение, это покажется надоедливым», — считает актер.

Исполнитель роли Лукашина подчеркнул, что зрителю надоедать нельзя. При этом Мягков отметил, что уважительно относится к мнению поклонников, которые накануне Нового года пересматривают любимые кинокартины.

Сам актер не пересматривает «Иронию судьбы» каждый год, но всегда с теплотой вспоминает увлекательный процесс съемок трагикомедии.

Недавно ФАН выяснил какие фильмы на новогодние праздники предпочитают смотреть звезды отечественного шоу-бизнеса. Актер Алексей Панин и юморист Владимир Винокур признались в непоколебимой любви к «Иронии судьбы», а телеведущий Денис Рожков отметил в числе любимых советскую ленту «Чародеи».