Растолстевшая Бузова спела вместе со Шнуровым про колбасу

Москва, 2 января. Певица Ольга Бузова порадовала своих поклонников в Новый год клипом на песню «Колбаса», записанным в соавторстве с основателем группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

«Мы совместно со всеми любимым Сергеем Шнуровым из группировки «Ленинград» забабахали новый супер хит «Колбаса» и клип. Это коллаборация века, и то, чего вы точно от меня не ждали. Это официальный клип из фильма «Чума», — сообщила певица в своем YouTube-канале.

В новом клипе Бузова предстала в необычных амплуа. Начинается ролик с того, что певица показалась ведьмой с огненно-рыжими волосами, которая пытается убежать от дружинников. Из-за лишнего веса у нее плохо получается.

«Свинота», — кричат ей вслед стражники.

В другом кадре Бузова перевоплотилась в образ героини сериала «Игра престолов» Серсеи Ланнистер. Только вместо трона из тысячи мечей российская «Серсея» восседает на троне из колбасы.

В ролике также снялись и популярные блогеры, такие как Стас Круглицкий, Алина Алексеева и другие. А роль небесного покровителя сыграл Шнуров.

В конце года Бузова призналась, что намерена написать еще одну книгу. О чем она будет — пока секрет. Находясь на борту самолета, артистка сообщила поклонникам в соцсети, что хотела бы написать книгу о своей жизни.

На данный момент Бузова выпустила уже четыре книги. Первые две из них — «Роман с Бузовой» — посвящены ее отношениям на телепроекте «Дом-2» с Романом Третьяковым. Позднее вышли книги с советами «Дело в шпильке. Советы стильной блондинки» и «Цена счастья».