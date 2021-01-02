СМИ узнали о стремлении Ефремова покинуть Россию после смертельного ДТП

Москва, 2 января. Актер Михаил Ефремов хотел избежать ответственности за смертельное ДТП и думал сбежать в Латвию сразу после трагедии, рассказал СМИ близкий к уголовному делу источник.

Актер рассматривал любую возможность уйти от заслуженного наказания. Идея с побегом в республику не казалась такой неосуществимой, как другие предложения Ефремова. Это связано с наличием у артиста собственной недвижимости и вида на жительство в Латвии. Однако от радикального шага его отговорил уже бывший адвокат Эльман Пашаев.

«Откуда у вас такая информация? Я не могу это комментировать. Скоро вы сами все узнаете», — прокомментировал он.

Ранее известный актер Никита Джигурда признался, что попросил находящихся в тюрьме людей присматривать за Ефремовым. По его словам, коллега пребывает в удрученном состоянии и даже замкнулся в себе.