Агутин объяснил, почему с экранов не исчезают «совковые» новогодние «огоньки»

Москва, 2 января. Музыкант Леонид Агутин уверен, что традиционные «голубые огоньки» еще долго не покинут эфиры российских телеканалов, поскольку на них есть спрос. Тех же, кому не нравятся подобные шоу, он призвал просто не смотреть их.

«В «огоньках» выступают артисты, которых выбрали зрители. Этих людей никто звездами не назначал. Эти артисты стали звездами, потому что их полюбили люди, они выбрали себе своих звезд. Это основная часть смотрящей телевизор аудитории, поэтому вот эти умничанья в соцсетях на тему «сколько можно это смотреть» — не смотрите. Я, например, не смотрю, но выступаю», — отметил Агутин, отвечая на соответствующий вопрос портала «Собеседник».

Музыкант признался, что подобные передачи ему не нравятся, поскольку «это ужасно заиндевелое такое, заплесневелое». Он напомнил, что Первый канал много экспериментировал с новогодними музыкальными программами. В частности, были и «Старые песни о главном», когда под каждую песню снимали отдельный клип в разных городах. Однако по рейтингам подобные шоу могли проигрывать самым обыкновенным «огонькам» на «России-1».

«А все равно кондовый, тот самый совковый «огонек», он побеждал по цифрам. Так что, ребята, не надо говорить «доколе можно терпеть». Телевидение не будет делать невыгодные для себя вещи. Оно тогда разорится, и все», — подчеркнул он.

Прокомментировал Агутин и призыв своего коллеги Валерия Меладзе вовсе отказаться от участия в «огоньках» на фоне пандемии коронавируса, ставшей причиной отмены концертов и потери заработка артистов. Музыкант подчеркнул, что с симпатией относится к Меладзе, но отказывается от «огоньков» не собирается.

«Мне как-то неловко, когда тебя просят выступить, даже уговаривают, а в это время стоят тысячи артистов, которые мечтали бы оказаться на твоем месте. А я буду воротить нос?!» — подчеркнул певец.

По словам Агутина, за новогодние программы артисты не получают абсолютно никаких гонораров. Однако считают своей обязанностью выступить в Новый год перед поклонниками.

Ранее блогер Вадим Манукян в колонке для ФАН решил разрушить самые популярные в социальных сетях стереотипы о «голубых огоньках». В частности, он подтвердил, что звезды никогда не получали за участие в «огоньках» никаких гонораров. По словам блогера, топ-артисты в новогодних шоу традиционно соглашаются выступать бесплатно, исходя из того, что эти выступления станут их визитной карточкой на весь ближайший год.