Вильфанд спрогнозировал возвращение холодов в московский регион

Москва, 2 января. Зимняя погода придет в Москву в начале первой недели нового года. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Начиная с понедельника в столице России ожидается похолодание до минус пяти градусов в дневное время и до минус семи ночью. 5 января столбик термометра опустится до минус девяти, в среду температура упадет еще и достигнет отметки в десять градусов мороза. По словам Вильфанда, на следующей неделе в Москве установится «вполне зимняя погода».

Несколько дней назад научный руководитель Гидрометцентра РФ предсказывал похолодание еще в ряде регионов. В Тюменской, Томской, Омской и Новосибирской областях температурные показатели установятся на четыре–шесть градусов ниже нормы.