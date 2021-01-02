Звезда MMA показала свое тело в «купальнике» из сладостей

Лос-Анджелес, 2 января. Боец смешанного стиля (MMA) из США Перл Гонсалес предстала перед поклонниками обнаженной, закрыв интимные части тела фруктовыми роллами.

На своей странице в Instagram 34-летняя спортсменка поучаствовала в рекламной акции Fruit Roll Ups. В комментарии к фото она сообщила подписчикам, что решила сделать «что-нибудь безумное» после поражения на турнире по грэпплингу и завернулась в сладости.

Поклонники пришли в восторг от фотографий знаменитости, оставив больше тысячи восхищенных комментариев. Подавляющее большинство из них кидали Гонсалес смайликами с сердцами.

Гонсалес прославилась, участвуя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и Invicta. В мае прошлого года спортсменка присоединилась к флешмобу с переодеваниями наряду с другими представительницами MMA. DontRush Challenge стал очень популярным на фоне пандемии COVID-19. Каждый из участников снимает свой сегмент ролика с моментальным переодеванием.

Как сообщал ранее ФАН, американская профессиональная тхэквондистка Валери Лореда показала фанатам фотографии в откровенном купальнике. Спортсменка ранее получила среди поклонников звание «самой горячей» представительницы MMA. Лореда, выступающая в MMA-промоушене Bellator, опубликовала фото с яхты, облачившись в сексуальный купальник. Поклонники оценили публикацию, оставив сотни комментариев и десятки тысяч лайков.