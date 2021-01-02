Пьяный матрос ВСУ нанес побои своему командиру

Донецк, 2 января. Старший матрос ВСУ, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, нанес тяжелые физические повреждения командиру 2-го артиллерийского самоходного дивизиона подполковнику Кобзаренко.

Инцидент был зафиксирован Донецким отделом ВСП. Матрос в своих показаниях обвинил командира в неподобающем поведении. Со слов злоумышленника, Кобзаренко неоднократно унижал и оскорблял его в присутствии сослуживцев.

Некоторое время назад солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) также отличились в пьяных побоях. Тогда военнослужащие, отмечая годовщину своего подразделения, избили администратора кафе в Станице Луганской и устроили погром в заведении.