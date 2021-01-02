Певица Maruv поразила фанатов развратным образом «Санты»

Киев, 2 января. Украинская певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, не стесняется демонстрировать свою фигуру. Девушка в очередной раз шокировала поклонников, представ в неглиже.

Maruv опубликовала в своем Instagram-аккаунте откровенное и вызывающее фото: девушка нарядилась в корсет с прозрачными ставками, чулки с бантами, высокие перчатки и новогодний колпак Санта-Клауса. Весь «ансамбль» певицы подобрала ярко-красного цвета. Даже волосы и помаду девушка выбрала в тон наряду.

Поклонники эпатажной дивы в очередной раз разделились на два лагеря: одни пришли в полный восторг от раскованности и красоты Maruv, другие обвинили ее в вульгарности и «дешевизне».

«Банально и безвкусно. Марув уже не та», — написала фанатка.

«Если бы еще было что показать, а так обычная амеба», — не оценила образ подписчица.

«Ответственно заявляю: ты лучшая Снегурочка мира», — признался поклонник.

«С такими Снегурочками любой Дед Мороз ощутит себя юнцом», — пошутил пользователь.

Несмотря на то, что мнение фолловеров разделилось, публикация певицы собрала свыше 40 тысяч лайков, а комментарии к снимку пестрили хвалебными комплиментами. Чаще всего девушку называли «неотразимой», «сексуальной» и «будоражащей».

Maruv часто восхищает и удивляет своих поклонников откровенными снимками. Так, певица даже принимала участие в фотосессии для обложки очередной песни топлес. Девушка покрыла тело серебристыми блестками, а макияж сделала «естественным». Фанаты девушки не оценили творческого подхода Maruv и раскритиковали ее за выбор визажиста и фотографа.