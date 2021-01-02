ВСУ отметили Новый год очередными небоевыми потерями

Луганск, 2 января. Результатом неосторожного обращения со взрывным устройством одного из солдат вооруженных сил Украины стали двое погибших военнослужащих. Об этом сообщила Народная милиция ЛНР.

Наблюдатели зафиксировали взрыв на позициях 2-го батальона 92-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Попасная. После инцидента на место происшествия приехала группа лиц для установления причин случившегося.

По информации Народной милиции ЛНР, причиной взрыва стало ненадлежащее обращение с оружием. Военное ведомство установило, что военнослужащий поскользнулся при спуске в блиндаж, из-за чего случайно сдетонировала граната Ф-1, подготовленная к боевому применению.

Взрыв повлек за собой смерть двух военнослужащих украинской армии. Еще один получил серьезное ранение.

В середине декабря в ЛНР зафиксировали еще один подобный случай. Тогда в течение недели погибло 16 солдат ВСУ по различным небоевым причинам.