Дипломат из ООН найдена мертвой на Манхэттене

Нью-Йорк, 2 января. Труп женщины обнаружили в одной из квартир на Манхэттене. Стражам правопорядка удалось установить личность умершей, ей оказалась 38-летняя дипломат, некогда работавшая в ООН.

Информацией об этом поделился источник в правоохранительных органах, передают американские СМИ. Он добавил, что политик прожила в апартаментах почти два года. Уточняющие вопросы журналистов о государстве, постоянное представительство которого в свое время представляла умершая, собеседник оставил без ответа.

Правоохранительные органы отказались прокомментировать инцидент. Однако версия об убийстве пока не кажется полиции правдоподобной.

Два жителя Челябинска ранее заживо сгорели в одном из домов на улице Захаренко. Тела мужчина и женщины спасатели нашли в ходе мероприятий по тушению пожара.