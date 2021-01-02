Агутин назвал «нищебродами» отечественных музыкантов по сравнению с западными

Москва, 2 января. Российский певец Леонид Агутин считает, что главное отличие отечественного шоу-бизнеса от американского и европейского заключается в деньгах. В России, по его словам, артисты — «нищеброды» по сравнению с западными коллегами.

В интервью «Собеседнику» Агутин отметил, что существует российская субкультура — «совершенно отдельная музыка, придуманная исключительно для российского потребления». Речь идет о шансоне, роке и поп-музыке. При этом он добавил, что российский шоу-биз сильно отличается от западного.

«Отличие понятно — в деньгах, их в нашем бизнесе значительно меньше. Мы — бедны, мы — нищеброды. Уровень вложений во все совершенно другой: в видео, в промоушен, в концерты и так далее», — посетовал Агутин.

Он добавил, что сейчас отечественные звезды «подбираются к определенному уровню». По крайней мере, это утверждение было верно до пандемии коронавируса, которая грозит обрушить весь мировой шоу-бизнес.

«Шоу-бизнес западный (американский, английский) — это все-таки международный шоу-бизнес, эту музыку потребляет вся планета, а мы варимся только внутри своего рынка, поэтому, конечно, денег вращается очень мало и нет таких возможностей, как и у кинематографа», — подчеркнул музыкант.

С первой волной коронавируса отечественные звезды подняли тему необходимости государственной помощи артистам. Стриптизер Тарзан, продюсер Иосиф Пригожин и его жена Валерия пожаловались на «бедствующее» положение из-за отмены концертов. Пригожин при этом подчеркивал, что у артистов есть моральное право получить государственные выплаты, поскольку они исправно платили налоги. По мнению же основателя группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, музыкантам грех жаловаться на жизнь, учитывая размер их гонораров до эпидемии коронавируса.