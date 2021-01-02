Дмитрий Шепелев резко ответил хейтерам в Instagram

Москва, 2 января. Телеведущий Дмитрий Шепелев столкнулся с критикой даже в новогоднюю ночь. Терпеть негатив он не стал и резко ответил недоброжелателям в соцсети.

Шепелев поздравил поклонников с Новым годом забавной фотографией, отсылающей к знаменитой сцене из фильма «Ирония судьбы», в которой Ипполит стоял под душем в уличной одежде. Шепелев предстал перед подписчиками в белой рубашке и черных брюках с душевой лейкой в руках.

«Привет! Ну что, как прошло? Как дела? Как выглядит ваше первое января?» — обратился он к фолловерам.

Неожиданно среди комментариев с поздравлениями на телеведущего обрушился негатив. Одна из пользователей соцсети заявила, что вид телеведущего ее изрядно расстроил, и «было неплохо, пока не увидела» его. В ответ на это телеведущий не стал молчать и посоветовал женщине остаться на его странице.

«Посмотрите подольше, может, стошнит, полегче станет», — с иронией ответил он на комментарий.

Чуть позже свое недовольство выразила пользователь под ником olgaminskol, написав: «Ужасное фото, ужасный человек». Этот комментарий Шепелев оставил без ответа.

Стоит отметить, что подавляющее большинство подписчиков оценило юмор телеведущего, рассмотрев отсылку к знаменитому новогоднему фильму.

«Надеюсь, у вашего Деда и Снегурочки ничего не болит, все бодрячком и все живы и здоровы», — пишет tracktorenko.

«С Новым годом вас. Здоровья, любви, тепла вам и вашим любимым», — добавила oliushkavladi.

«Класс! Спасибо, Дим. До самого утра. С наступившим!!!» — отметил 777smith8forever11.

С начала сентября прошлого года Шепелев перешел работать на ТНТ ведущим детской программы «Ты как я». В конце ноября он признался, что мечтал вести семейное шоу и теперь наконец находится в своей стихии.