Осужденный за дебош на Евро-2016 россиянин Ивкин вернулся на родину

Москва, 2 января. Устроивший беспорядки во время Чемпионата Европы по футболу 2016 года российский фанат Михаил Ивкин прибыл в Шереметьево после трех лет заключения во французской тюрьме.

Информацию об этом подтвердила член Общественной палаты РФ Мария Бутина. Она отметила, что бой за соотечественника выигран, однако сражение за Павла Косова еще не закончено. Его вместе с Ивкиным обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью английскому фанату Эндрю Бэйчу, который в результате потасовки стал инвалидом.

«Миша Ивкин снова с нами! Борьба за Пашу Косова продолжается», — написала политик в Сети, сопроводив пост фотографией с болельщиком.

Ранее суд присяжных заседателей в Марселе вынес решение по делу российских граждан, приговорив их к трем и десяти годам лишения свободы. Сторона гособвинения просила назначить подсудимым тюремный срок в виде семи и 15 лет.